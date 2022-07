Caldo, l’anticiclone africano si espande: mercoledì 14 città con bollino rosso. Venerdì diventano 16 (Di mercoledì 20 luglio 2022) l’anticiclone africano continua ad espandersi e aumenta, di conseguenza, in rischio di ondate di calore in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 città capoluogo di provincia, le 9 città da bollino rosso diventano 14 mercoledì e 16 Venerdì. A Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma si aggiungeranno mercoledì anche Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. Venerdì, invece, l’allerta rossa si estenderà anche a Verona e Trieste. Unica città, tra quelle monitorate dal ministero, che manterrà il bollino verde fino a Venerdì è Napoli. Resteranno in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)continua adrsi e aumenta, di conseguenza, in rischio di ondate di calore in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27capoluogo di provincia, le 9da14e 16. A Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma si aggiungerannoanche Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo., invece, l’allerta rossa si estenderà anche a Verona e Trieste. Unica, tra quelle monitorate dal ministero, che manterrà ilverde fino aè Napoli. Resteranno in ...

