Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “De Ketelaere è più vicino” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Charles De Ketelaere, obiettivo di Calciomercato del Milan, si avvicina ai rossoneri nonostante l'interesse del Leeds United. Le ultime Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Charles De, obiettivo didel, si avvicina ai rossoneri nonostante l'interesse del Leeds United. Le ultime

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: domani previsto blitz in Belgio per provare a chiudere per l'acquisto di… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - calciomercatoit : ????Dalla Francia: #Veretout interessa al #Milan, pronto a fare un'offerta. #Marsiglia più avanti, ma il giocatore pr… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Sportmediaset - Milan, domani l'incontro con Paratici e gli agenti di Tanganga -