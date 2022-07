VIDEO Atletica, Filippo Tortu vince la batteria dei 200 ai Mondiali! Convincente 20.18 e pass per la semifinale (Di martedì 19 luglio 2022) Filippo Tortu ha vinto la propria batteria dei 200 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 si è distinto sulla pista di Eugene (Oregon, USA), interpretando brillantemente il mezzo giro di pista e tagliando il tragurdo con il convincente tempo di 20.18. L’azzurro ha staccato il biglietto per la semifinale di domani e ha tutte le carte in regola per cercare l’accesso all’atto conclusivo, dopo che tre anni fa raggiunse l’obiettivo sui 100 metri ai Mondiali di Doha. Di seguito il VIDEO della batteria dei 200 metri con Filippo Tortu ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Atletica, Filippo Tortu vince la ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)ha vinto la propriadei 200 metri ai Mondiali 2022 dileggera. Il Campione Olimpico della 4×100 si è distinto sulla pista di Eugene (Oregon, USA), interpretando brillantemente il mezzo giro di pista e tagliando il tragurdo con il connte tempo di 20.18. L’azzurro ha staccato il biglietto per ladi domani e ha tutte le carte in regola per cercare l’accesso all’atto conclusivo, dopo che tre anni fa raggiunse l’obiettivo sui 100 metri ai Mondiali di Doha. Di seguito ildelladei 200 metri conai Mondiali 2022 dileggera.la ...

