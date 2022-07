Ultime Notizie – Foggia, 17enne ucciso a coltellate: si costituisce 15enne (Di martedì 19 luglio 2022) Si sarebbe costituito un 15enne per la morte del 17enne di San Severo nel Foggiano. La vittima è stata accoltellata, mentre rientrava a casa vicino alla sua casa di via Lucera a San Severo. La squadra mobile della Questura di Foggia indaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente per gelosia di una ragazza. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto avvenuto negli ultimi giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Si sarebbe costituito unper la morte deldi San Severo nelno. La vittima è stata accoltellata, mentre rientrava a casa vicino alla sua casa di via Lucera a San Severo. La squadra mobile della Questura diindaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente per gelosia di una ragazza. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto avvenuto negli ultimi giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - AntonioDonatoPa : RT @GiovanniGattul2: Ho letto le ultime notizie sull'economia russa a cominciar dal super-rublo per finire all'impossibilità di trovare pat… - marimuscara : «Incostituzionale la legge della Giunta regionale sulla rigenerazione urbana» -