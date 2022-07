Ultime Notizie – Crisi governo, Crippa: “Se Draghi apre a nostri temi, ingiustificabile non votare fiducia” (Di martedì 19 luglio 2022) E’ l’uomo su cui, nel M5S, sono puntati i riflettori della Crisi di governo. Dopo la tesa assemblea di ieri con il leader Giuseppe Conte, il capogruppo pentastellato alla Camera Davide Crippa torna a rimarcare, in una chat interna visionata dall’Adnkronos, la necessità di votare la fiducia al premier Draghi qualora quest’ultimo dovesse venire incontro alle richieste del Movimento 5 Stelle: “Ribadisco e sintetizzo ancora una volta la mia posizione… Ascolteremo il discorso di Draghi in aula domani. Trovo chiaro – scrive Crippa – che se aprirà ai principali temi posti all’interno dei 9 punti da parte del M5S, diventa ingiustificabile non confermare la fiducia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) E’ l’uomo su cui, nel M5S, sono puntati i riflettori delladi. Dopo la tesa assemblea di ieri con il leader Giuseppe Conte, il capogruppo pentastellato alla Camera Davidetorna a rimarcare, in una chat interna visionata dall’Adnkronos, la necessità dilaal premierqualora quest’ultimo dovesse venire incontro alle richieste del Movimento 5 Stelle: “Ribadisco e sintetizzo ancora una volta la mia posizione… Ascolteremo il discorso diin aula domani. Trovo chiaro – scrive– che se aprirà ai principaliposti all’interno dei 9 punti da parte del M5S, diventanon confermare la”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Franc_Pon : Ultime notizie! Trovata in zona deserta dell’Algeria una eccezionale grotta con l’eco. Qualunque cosa gridi ti ris… - MARCO196913 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre ag… - CorriereCitta : Meteo, weekend da incubo con temperature infernali: le previsioni per sabato 23 e domenica 24 luglio -