Ultime Notizie – Conte al Gemelli per intossicazione alimentare. “Ora sta bene” (Di martedì 19 luglio 2022) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha passato, domenica scorsa, una notte in osservazione al Policlinico Gemelli dopo una intossicazione alimentare. L’ex premier è stato dimesso il giorno successivo e ha seguito in videoconferenza l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. Al momento, secondo quanto si apprende, Conte sta bene. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeha passato, domenica scorsa, una notte in osservazione al Policlinicodopo una. L’ex premier è stato dimesso il giorno successivo e ha seguito in videoconferenza l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. Al momento, secondo quanto si apprende,sta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Franc_Pon : Ultime notizie! Trovata in zona deserta dell’Algeria una eccezionale grotta con l’eco. Qualunque cosa gridi ti ris… - MARCO196913 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre ag… - CorriereCitta : Meteo, weekend da incubo con temperature infernali: le previsioni per sabato 23 e domenica 24 luglio -