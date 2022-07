Siccità in Liguria, torrenti a secco, parte il salvataggio dei pesci in difficoltà nelle pozze (Di martedì 19 luglio 2022) La Regione ha autorizzato nel torrente Scrivia il recupero della fauna per trasferirla al sicuro. Domani Genova bollino rosso per il caldo, temperature bollenti anche di notte, ad Alassio sono stati superati i 32 gradi alle 2 Leggi su repubblica (Di martedì 19 luglio 2022) La Regione ha autorizzato nel torrente Scrivia il recupero della fauna per trasferirla al sicuro. Domani Genova bollino rosso per il caldo, temperature bollenti anche di notte, ad Alassio sono stati superati i 32 gradi alle 2

