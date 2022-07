Serie A, i canali DAZN ripristinati sul decoder Sky? (Di martedì 19 luglio 2022) Serie A A meno di un mese dall’inizio del campionato di calcio di Serie A (si parte con gli anticipi il 13 agosto), una partita che sembrava essere chiusa è entrata nella delicata “zona Cesarini”: quella dei diritti, con Sky che potrebbe ancora dire la sua. La pay tv sarebbe infatti al lavoro con Tim e DAZN per garantire la visione delle partite ai propri abbonati. Secondo Milano Finanza, le tre parti starebbero cercando un accordo che porterebbe alla rinuncia da parte di Tim dell’esclusiva dell’app DAZN sul TimVision Box e alla “riaccensione” dei canali DAZN sul decoder Sky, senza intaccare la questione diritti. La piattaforma, che detiene l’esclusiva dell’intero campionato, andrebbe ad incassare un cospicuo corrispettivo annuo da ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 luglio 2022)A A meno di un mese dall’inizio del campionato di calcio diA (si parte con gli anticipi il 13 agosto), una partita che sembrava essere chiusa è entrata nella delicata “zona Cesarini”: quella dei diritti, conche potrebbe ancora dire la sua. La pay tv sarebbe infatti al lavoro con Tim eper garantire la visione delle partite ai propri abbonati. Secondo Milano Finanza, le tre parti starebbero cercando un accordo che porterebbe alla rinuncia da parte di Tim dell’esclusiva dell’appsul TimVision Box e alla “riaccensione” deisul, senza intaccare la questione diritti. La piattaforma, che detiene l’esclusiva dell’intero campionato, andrebbe ad incassare un cospicuo corrispettivo annuo da ...

