Ricostruzione a Ischia, il commissario Legnini: “Accelerate le procedure” (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi a Napoli la prima Conferenza speciale dei servizi per la Ricostruzione privata a Ischia prevista dall’ordinanza di semplificazione e innovazione delle procedure, approvata qualche settimana fa. Nel corso della riunione, presieduta dal commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione nell’isola di Ischia, Giovanni Legnini, sono stati esaminati cinque progetti per la richiesta di contributo. E’ quanto si legge in una nota. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, i sindaci di Lacco Ameno e Forio, rispettivamente Giacomo Pascale e Francesco Del Deo, il commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, la Sovrintendente per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi a Napoli la prima Conferenza speciale dei servizi per laprivata aprevista dall’ordinanza di semplificazione e innovazione delle, approvata qualche settimana fa. Nel corso della riunione, presieduta dalstraordinario del Governo per lanell’isola di, Giovanni, sono stati esaminati cinque progetti per la richiesta di contributo. E’ quanto si legge in una nota. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, i sindaci di Lacco Ameno e Forio, rispettivamente Giacomo Pascale e Francesco Del Deo, ilprefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, la Sovrintendente per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio per ...

