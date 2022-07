Remise en forme d’estate | i Super Food per avere la pancia piatta

Leggi su amica

(Di martedì 19 luglio 2022) Pexels Photo – Karolina Grabowska Ormai siamo agli sgoccioli: mancano pochi giorni alle vacanze e tutti siamo in cerca di unaenche funzioni fin da subito. Miraggio da troppo caldo? Non esattamente. Secondo Emanuele De Nobili, esperto in medicina preventiva, rigenerativa e anti-aging e specialista in dietetica e nutrizione, esistono alcuniche funzionano da subito per depurarsi e perdere peso. Si tratta di alimenti “ormonali” che agiscono come co-fattori nel riequilibrio del sistema endocrino grazie alla loro composizione minerale. Per questo motivo, De Nobili li ha inseriti nella prima fase di detossificazione della sua Dieta del Restart Ormonale, un metodo di 28 giorni che riattiva il circolo virtuoso degli ormoni per raggiungere la tanto sospirata forma ...