Raimondo Todaro dice addio a Maria De Filippi: ecco dove lo vedremo (Di martedì 19 luglio 2022) Raimondo Todaro dice addio a Maria De Filippi? ecco tutti i dettagli di questo clamoroso scoop. L’edizione appena trascorsa di Amici si è rivelata ricca di emozioni e, ancora una volta, abbiamo imparato a conoscere certi lati ignoti dei docenti, tra cui in particolare quelli di Raimondo Todaro. Alle volte ‘paterno’ e conciliante, altre più duro, non si è mai tirato indietro per i suoi ragazzi, motivandoli sempre, fino all’ultimo. Raimondo Todaro e Maria De Filippi – AltranotiziaMa adesso, ora che questo percorso si è temporaneamente concluso, in attesa di ritornare a settembre, gira voce che l’ex volto di Ballando sia intenzionato a non voler più far ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 luglio 2022)Detutti i dettagli di questo clamoroso scoop. L’edizione appena trascorsa di Amici si è rivelata ricca di emozioni e, ancora una volta, abbiamo imparato a conoscere certi lati ignoti dei docenti, tra cui in particolare quelli di. Alle volte ‘paterno’ e conciliante, altre più duro, non si è mai tirato indietro per i suoi ragazzi, motivandoli sempre, fino all’ultimo.De– AltranotiziaMa adesso, ora che questo percorso si è temporaneamente concluso, in attesa di ritornare a settembre, gira voce che l’ex volto di Ballando sia intenzionato a non voler più far ...

