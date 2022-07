Pugile accoltellato ad Anzio, un giovane confessa l’omicidio: “Ho ucciso io Leonardo” (Di martedì 19 luglio 2022) Anzio – Un giovane di circa 20 anni si è costituito nella serata di martedì 19 luglio a Roma per l’omicidio del Pugile Leonardo Muratovic, ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di Anzio (leggi qui). Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra Mobile. Entrambi i ragazzi saranno poi ascoltati anche dal pm di turno. Per questa vicenda è stato arrestato anche il padre della vittima che, domenica, ha ferito due buttafuori del locale dove è iniziata la rissa. L’uomo li ha colpiti con un coltello fuori al commissariato di Anzio dove i due erano stato convocati come persone informate sui fatti (leggi qui). Per dovere di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022)– Undi circa 20 anni si è costituito nella serata di martedì 19 luglio a Roma perdelMuratovic,a coltellate nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di(leggi qui). Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra Mobile. Entrambi i ragazzi saranno poi ascoltati anche dal pm di turno. Per questa vicenda è stato arrestato anche il padre della vittima che, domenica, ha ferito due buttafuori del locale dove è iniziata la rissa. L’uomo li ha colpiti con un coltello fuori al commissariato didove i due erano stato convocati come persone informate sui fatti (leggi qui). Per dovere di ...

