Nuovo vaccino anti Covid, 4 domande (e 4 risposte) - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) L'Ema sta valutando il vaccino Covid per i bambini sotto i 5 anni 1) Il Nuovo vaccino arriverà troppo tardi? Di un vaccino aggiornato anti - Covid non se ne parla prima di cento giorni. A dirlo è lo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) L'Ema sta valutando ilper i bambini sotto i 5 anni 1) Ilarriverà troppo tardi? Di unaggiornatonon se ne parla prima di cento giorni. A dirlo è lo ...

Pubblicità

infoitestero : Il nuovo vaccino? Slitta a ottobre I virologi preoccupati: sarà tardi - CPF02294951 : @AxiaFel @suzysolidor1900 No cara, con il nuovo vaccino omicron son altre 3 dosi, quindi, da ottobre altre 3, chi h… - PaolettaTH : @ylefsch @LaBombetta76 si certo....il medico di base chiama 1000 pazienti per avvisarli di un nuovo vaccino....la t… - bwin1966 : RT @Se23rexErex: Viola: 'Nuovo vaccino? Non è detto sia migliore' - Il Paragone 14 luglio 2022??????Questa nn l’avevo sentita???????????? https://t.… - axlpipe85 : @SpudFNVPN Credo di no… ma non perché non ci creda, ma semplicemente perché ho fatto il covid 2 volte in 3/4 mesi,… -