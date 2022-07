"Non le faccia, non mi interessa": Tremonti sbotta contro Magnani, il gelo in studio | Video (Di martedì 19 luglio 2022) Giulio Tremonti aveva avvertito Francesco Magnani: niente domande su un possibile ritorno in politica. Ma il conduttore estivo de L'Aria Che Tira ci ha riprovato e nella puntata di martedì 19 luglio in onda su La7 si è sfiorata la lite. Inizialmente Magnani ha chiesto all'ospite delucidazioni sulla crisi economica e sulla necessità di dire agli italiani che in autunno saranno "lacrime e sangue". Fin qui tutto sembra andare per il verso giusto. Poi però il riferimento a un possibile ritorno in politica in caso di vittoria del centrodestra, ha scatenato l'ex ministro dell'Economia: "Non erano le domande concordate". Magnani non si è arreso e, sul finire della puntata, ha rincarato la dose: "Non voglio farla arrabbiare però si candiderebbe come un anti Draghi o le piace così tanto la vita da professore che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Giulioaveva avvertito Francesco: niente domande su un possibile ritorno in politica. Ma il conduttore estivo de L'Aria Che Tira ci ha riprovato e nella puntata di martedì 19 luglio in onda su La7 si è sfiorata la lite. Inizialmenteha chiesto all'ospite delucidazioni sulla crisi economica e sulla necessità di dire agli italiani che in autunno saranno "lacrime e sangue". Fin qui tutto sembra andare per il verso giusto. Poi però il riferimento a un possibile ritorno in politica in caso di vittoria del centrodestra, ha scatenato l'ex ministro dell'Economia: "Non erano le domande concordate".non si è arreso e, sul finire della puntata, ha rincarato la dose: "Non voglio farla arrabbiare però si candiderebbe come un anti Draghi o le piace così tanto la vita da professore che non ...

