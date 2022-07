Napoli, nuova ondata di calore in arrivo: “Sarà la settimana più calda dell’anno” (Di martedì 19 luglio 2022) Non c’è tregua per Napoli e l’intera Campania. Il gran caldo continuerà ad accompagnare i prossimi giorni di luglio e, secondo gli esperti meteo, Sarà così fino alla fine del mese dove ci Sarà una nuova ondata di calore. La fase critica del caldo è prevista già da domani. “Molto probabilmente Sarà la settimana più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 19 luglio 2022) Non c’è tregua pere l’intera Campania. Il gran caldo continuerà ad accompagnare i prossimi giorni di luglio e, secondo gli esperti meteo,così fino alla fine del mese dove ciunadi. La fase critica del caldo è prevista già da domani. “Molto probabilmentelapiù L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

petisso17 : RT @angolopart1926: Ciao a tutti ragazzi come potete vedere dalla bio siamo una nuova page che é approdata qui su Twitter a sostegno del na… - Chiariello_CS : RT @TheNapoliFan: @Chiariello_CS Umberto condivido. Io personalmente ho 20 anni e per ragioni di età è la prima volta che vedo il Napoli an… - NCN_it : Lavezzi, nuova avventura in TV: sarà commentatore per le gare di Champions League #Lavezzi #Pocho #avventura… - SeEarn : Lavezzi, nuova avventura in TV: sarà commentatore per le gare di Champions League #Lavezzi #Pocho #avventura… - napolicittametr : Metronapoli - Sindaco, Baretta: Inaugurazione nuova sede Napoli Servizi -