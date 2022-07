Molte novità in Big Sky 3 | nel cast arrivano rinforzi da Lost e 9-1-1

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 luglio 2022) Ildi Big Sky 3 si amplia con diverse new entry e una promozione di peso. Nella prossima terza stagione del dramma della ABC, in Italia disponibile su Disney+ l’attore J. Anthony Pena, che ha recitato nei panni del vice Mo Poppernak in Big Sky 2, sarà promosso a volto regolare: ciò vuol dire che il suo personaggio avrà molto più spazio nella trama dei nuovi episodi. Pena continuerà ad interpretare in Big Sky 3 il loquace e ottimista partner di Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) al dipartimento dello sceriffo, nonché suo indispensabile braccio destro. Il personaggio è già apparso in 16 episodi la scorsa stagione e sarà ancora più centrale nella prossima. Ma non è tutto: Big Sky 3 accoglierà diversi nuovi interpreti. Secondo Deadline,Luke Mitchell (già in Blindspot), Seth Gabel (Salem), Henry Ian Cusick (l’indimenticabile Desmond Hume di ...