Meghan Markle si rivede all'Onu, abbronzata e con coda tiratissima (Di martedì 19 luglio 2022) Meghan e Harry all'Onu per il Nelson Mandela Day (Ipa) Perfetta, ancora una volta. Meghan Markle non si smentisce. E quando si tratta di azzeccare l'hair look giusto non sbaglia un colpo. Non potrebbe essere diversamente, visto che la folta chioma scura è uno degli elementi chiave della sua bellezza. Che lei sa valorizzare sfoggiando pieghe e acconciature sempre adatte all'occasione. Così è stato per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenutasi in occasione del Nelson Mandela Day il 18 luglio. La duchessa di Sussex ha accompagnato il marito, il Principe Harry, all'Onu. E qui gli occhi erano tutti per lei. Perfetta nel suo look minimal chic, elegante e sofisticato. Compresa l'acconciatura scelta: una coda di media altezza con riga centrale, tiratissima.

