Mare Fuori clamoroso spoiler | Le immagini scioccheranno i fan [VIDEO] (Di martedì 19 luglio 2022) Un VIDEO dal set della fiction Mare Fuori è ormai virale sui social: le immagini rischiano però di aver rivelato anche una clamorosa novità Il cast di Mare Fuori (screenshot Twitter)Un clamoroso episodio ha visto in queste ore protagoniste due amatissime attrici di Mare Fuori, seguitissima fiction di Rai 2. Nel dettaglio si tratta di un VIDEO in cui le due attrici si scambiano un bacio tra i Quartieri Spagnoli di Napoli e vengono interrotte da una suora che ritiene quel gesto inaccettabile. Le immagini hanno subito fatto il giro dei social e scatenato diverse reazioni. Allo stesso tempo però quelle stesse istantanee adesso rischiano di rivelare un clamoroso spoiler ... Leggi su specialmag (Di martedì 19 luglio 2022) Undal set della fictionè ormai virale sui social: lerischiano però di aver rivelato anche una clamorosa novità Il cast di(screenshot Twitter)Unepisodio ha visto in queste ore protagoniste due amatissime attrici di, seguitissima fiction di Rai 2. Nel dettaglio si tratta di unin cui le due attrici si scambiano un bacio tra i Quartieri Spagnoli di Napoli e vengono interrotte da una suora che ritiene quel gesto inaccettabile. Lehanno subito fatto il giro dei social e scatenato diverse reazioni. Allo stesso tempo però quelle stesse istantanee adesso rischiano di rivelare un...

Pubblicità

NetflixIT : Ogni volta che incontriamo un fan di Mare Fuori - Silvia_Mio86 : RT @lostthemoth: Immagina dire che in Mare fuori non sanno recitare quando esistano Massi Caiazzo, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Valenti… - bokuaka__ : comunque a me la storia della suora e delle attrici di mare fuori fa tutto all’infuori che ridere, neanche per un m… - bl4vkIce : @jvheartless Un'influencer credo ha detto che Mare fuori è tremenda, recitata da cani e nicolas è l'unico professio… - endlhestar : @sempre_f3de Almeno il cast di mare fuori ci regala qualche contenuto del francese, piangiamo con un occhio?? -