Mahmood si racconta nel documentario ‘Ja ti la Crediasa Crasa?

(Di martedì 19 luglio 2022)nel video di presentazione E’ un progetto che gli sta molto a cuore, il primo nel qualesi racconterà fino in fondo, scavando nel privato. Si tratta di– Ja ti la, docufilm che arriverà prossimamente su Prime Video e che è stato presentato questa mattina durante il Prime Video Presents Italia. Il titolo è in sardo e significa “non te lo saresti aspettato“, la frase che Alessandro Mahmoud disse alla madre Anna, nata in Sardegna, ad Orosei, subito dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022 con Blanco e Brividi. Un omaggio a lei, dunque, ma in generale alla Sardegna, alla sua famiglia e agli affetti più cari, che lo hanno sostenuto fin dall’inizio della sua carriera, che coincide con la partecipazione a X Factor 2012. Illo seguirà ...