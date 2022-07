LEGO fa rivivere l’iconico Atari 2600 in formato mattoncino

(Di martedì 19 luglio 2022) Il Gruppoha lanciato oggi il nuovo set, una ricostruzione nostalgica di una delle più celebri console per videogiochi di tutti i tempiVCS/, lanciato sul mercato nel 1977, ha fin da subito riscosso un grande successo e questa versione in mattoncini, non solo riproponemodello a quattro pulsanti del 1980, ma la sua uscita coincide con il 50° anniversario di. A partire dall’apertura della scatola fino all’ultimo pezzo, la costruzione di questo intrigante set è un viaggio suggestivo nei ricordi di tutti coloro che almeno una volta hanno acceso la mitica. Basta attivare la modalità sfida ed iniziare la costruzione della console...

