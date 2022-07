Le banche spiccano il volo | Piazza Affari in rally

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Partita negativa,ha chiuso inin attesa dell’intervento di Mario Draghi di domani e del meeting della Banca Centrale europea di giovedì. In un simile contesto, lo spread Btp-Bund ha registrato un rosso di oltre il 2% a 207 punti base, il cambio eurodollaro sale di un punto percentuale a 1,024 (la Bce potrebbe puntare ad un rafforzamento dell’euro in chiave anti-inflazionistica) ed il Ftse Mib è salito del 2,49% a 21.696,2 punti. Puntando sulla prosecuzione dell’esperienza di governo dell’ex n.1 della Bce, le azioni Bper Banca sono salite del 6,79%, Banco Bpm ha messo a segno un 5,15% e l’accoppiata formata da UniCredit ed Intesa Sanpaolo ha rispettivamente registrato un +6,3 ed un +5,89 per cento. Per quanto riguarda la banca diGae Aulenti, i ben informati riferiscono che ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Tra i titoli, a Milanoi progressi di Unicredit +5,13%, Intesa Sanpaolo +4,27% e Bper +4,05%. Fla - 19 - 07 - 22 15:46:34 (0405) 3 NNNNi rialzi del BancoBPM (+3,15%), di Mediobanca (+2,42%) e di IntesaSanpaolo (+2,57%). In ... Secondo il consensus delled'affari UniCredit dovrebbe aver chiuso il periodo in esame con un ... Borsa: Europa consolida rialzi con avvio Wall Street, banche spingono Milano (+1,3%) - Il Sole 24 ORE Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...Seduta da dimenticare per Italia Independent, riammessa il 18 luglio alle contrattazioni all'Egm. L'azione è crollata del 28,6% a 0,42 euro, nuovo minimo storico, a causa del ...