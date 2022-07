Juventus, De Ligt saluta club e tifosi: “Un onore lottare e giocare per i bianconeri” (Di martedì 19 luglio 2022) Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha salutato il club bianconero e tutti i suoi tifosi, visto il suo passaggio al Bayern Monaco. Queste le parole di congedo dell’olandese: “Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera. Grazie a tutta la ‘famiglia’ bianconera, al club, agli allenatori, ai miei compagni, a tutto lo staff e ai fantastici tifosi che mi hanno mostrato in questi anni tutto il loro affetto. È stato un onore lottare insieme per questi colori e giocare nella Juve. Sarete sempre nel mio cuore”, aggiunge il 22enne difensore olandese”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Il difensore dellaMatthijs Dehato ilbianconero e tutti i suoi, visto il suo passaggio al Bayern Monaco. Queste le parole di congedo dell’olandese: “Si chiude oggi un capitolo meraviglioso della mia carriera. Grazie a tutta la ‘famiglia’ bianconera, al, agli allenatori, ai miei compagni, a tutto lo staff e ai fantasticiche mi hanno mostrato in questi anni tutto il loro affetto. È stato uninsieme per questi colori enella Juve. Sarete sempre nel mio cuore”, aggiunge il 22enne difensore olandese”. SportFace.

