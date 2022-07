Inter, CdS: “Lautaro è cresciuto è diventato grande” (Di martedì 19 luglio 2022) Inter, CDS- Come riporta il CdS, la squadra Inter possiede in questa annata delle grandissime certezze che ad oggi pochi possono avere. “Maturità . Lautaro ha iniziato la sua quinta stagione all’Inter, ha un contratto che gli permette di guadagnare 6,2 milioni netti più bonus ed è considerato un punto di riferimento dalla società e dalla tifoseria. Il ritorno di Lukaku, una presenza che farebbe ombra a chiunque, non ha oscurato la sua stella e, sia a Lugano sia a Ferrara, gli applausi per il Toro si sono sprecati. I gol segnati (74 dal 2018 a oggi) da soli non spiegano il rapporto così forte che si è creato. Martinez è legatissimo all’Inter e a Milano. E questo sentimento il popolo nerazzurro lo avverte. Le lacrime all’ultima giornata di campionato, dopo l’inutile vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS, la squadrapossiede in questa annata delle grandissime certezze che ad oggi pochi possono avere. “Maturità .ha iniziato la sua quinta stagione all’, ha un contratto che gli permette di guadagnare 6,2 milioni netti più bonus ed è considerato un punto di riferimento dalla società e dalla tifoseria. Il ritorno di Lukaku, una presenza che farebbe ombra a chiunque, non ha oscurato la sua stella e, sia a Lugano sia a Ferrara, gli applausi per il Toro si sono sprecati. I gol segnati (74 dal 2018 a oggi) da soli non spiegano il rapporto così forte che si è creato. Martinez è legatissimo all’e a Milano. E questo sentimento il popolo nerazzurro lo avverte. Le lacrime all’ultima giornata di campionato, dopo l’inutile vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, ...

