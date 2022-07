I partiti verso il countdown Letta va a supplicare Draghi Il centrodestra di governo da Berlusconi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 luglio 2022) Vertici, conciliaboli, telefonate. Alla vigilia del redde rationem con le comunicazioni di Marioin Parlamento (prima al Senato poi, solo se lo reputerà necessario, alla Camera) idella maggioranza provano a serrare i ranghi. La giornata si consuma con un via vai di incontri incrociati.a Palazzo Chigi perIn mattinata Enrico, il principale sponsor di unbis, va a Palazzo Chigi. Bocche cucite sul colloquio ma non è difficile immaginare che il segretario dem avrà sfoderato tutte le sue armi seduttive per convincere l’ex governatore della Bce a restare al timone del. L’inventore del fallimentare campo largo in questi giorni ha lavorato per ricondurre all’ovile i grillini delusi dallo strappo di ...