Gravissimo lutto per Giovanni Allevi, choc in famiglia: “È suicidio” (Di martedì 19 luglio 2022) Un periodo terribile per il geniale compositore e pianista che da anni emoziona e incanta il mondo attraverso la musica. Giovanni Allevi dopo aver appreso di essere affetto dal mieloma, non ha smesso di creare meravigliose melodie. Una, l’ultima alla quale sta lavorando tra l’altro è il frutto delle lettere che compongono la parola che descrive la sua malattia, è riuscito a crearla grazie ad una tecnica ideata da Bach. Purtroppo, il suo ottimismo non è servito a evitare una tragedia che ha appena colpito lui e la sua famiglia. La sorella Maria Stella è morta. È stata trovata senza vita nella sua casa, dove abitava da sola. Maria Stella era una insegnante e adesso i suoi famigliari la stanno piangendo sconvolti. Una morte improvvisa, la sorella di Giovanni Allevi sembrava in salute. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 luglio 2022) Un periodo terribile per il geniale compositore e pianista che da anni emoziona e incanta il mondo attraverso la musica.dopo aver appreso di essere affetto dal mieloma, non ha smesso di creare meravigliose melodie. Una, l’ultima alla quale sta lavorando tra l’altro è il frutto delle lettere che compongono la parola che descrive la sua malattia, è riuscito a crearla grazie ad una tecnica ideata da Bach. Purtroppo, il suo ottimismo non è servito a evitare una tragedia che ha appena colpito lui e la sua. La sorella Maria Stella è morta. È stata trovata senza vita nella sua casa, dove abitava da sola. Maria Stella era una insegnante e adesso i suoiri la stanno piangendo sconvolti. Una morte improvvisa, la sorella disembrava in salute. ...

Pubblicità

fanpage : ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo… - massidanu : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - L_AdeleShasa : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - cuba98w : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - fanpage : ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo… -