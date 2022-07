Gravina | «Amarezza per Azzurre ma niente tensioni»

(Di martedì 19 luglio 2022) “C’è molto dispiacere, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, non centrare una qualificazione su cui avevamo puntato moltissimo un po’ dila dà. Dobbiamo accantonare la delusione, a breve avremo due appuntamenti importanti per centrare il Mondiale 2023”. Così il presidente della Figc, Gabrielesul flop dell’Italia da Euro donne. Calcio e Finanza.

