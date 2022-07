Governo, Renzi “La decisione spetta a Draghi, spero vada avanti” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo superato quota 100.000 firme per chiedere a Draghi di restare a Palazzo Chigi. Grazie a chi ha firmato, grazie di cuore. La petizione popolare, l'appello dei sindaci, le piazze, le sollecitazioni internazionali: mi sembra ormai evidente che la maggioranza silenziosa che chiede al Governo di andare avanti ha trovato il modo di far sentire la propria voce”. Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua e-news. “Da qui a domattina – aggiunge – c'è ancora tempo per firmare e soprattutto far firmare gli amici (è importante che tutti si sentano coinvolti). Poi domani saremo in Aula, al Senato, dalle 9. Ormai è chiaro anche ai bambini: i Cinque Stelle sono i responsabili del disastro e dello sfacelo di questi giorni”. “Al Premier Draghi – aggiunge – tocca oggi la valutazione: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo superato quota 100.000 firme per chiedere adi restare a Palazzo Chigi. Grazie a chi ha firmato, grazie di cuore. La petizione popolare, l'appello dei sindaci, le piazze, le sollecitazioni internazionali: mi sembra ormai evidente che la maggioranza silenziosa che chiede aldi andareha trovato il modo di far sentire la propria voce”. Lo scrive il leader di Iv Matteonella sua e-news. “Da qui a domattina – aggiunge – c'è ancora tempo per firmare e soprattutto far firmare gli amici (è importante che tutti si sentano coinvolti). Poi domani saremo in Aula, al Senato, dalle 9. Ormai è chiaro anche ai bambini: i Cinque Stelle sono i responsabili del disastro e dello sfacelo di questi giorni”. “Al Premier– aggiunge – tocca oggi la valutazione: ...

