Governo | Brunetta “Un progetto rinnovato può convincere Draghi”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono convinto che nessuno debba tirare Draghi per la giacca. Lui sa già cosa deve fare, perchè è quello che ha già fatto per 17 mesi: pensare unicamente al bene del Paese, fare le riforme, attuare il Pnrr e difendere le radici, ossia i valori che ha tutelato instancabilmente finora, permettendo all'Italia di recuperare credibilità e reputazione". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in un'intervista al Corriere della Sera.Alla domanda sugli obiettivi a cui puntare, Brunetta risponde così: "Due punti su tutti: l'europeismo "evolutivo", nel senso inaugurato dal Next Generation Eu, e poi interpretato da lui stesso e da Macron nei discorsi di maggio, e l'atlantismo scevro da ogni ambiguità, tradotto nella vicinanza al popolo ucraino per cercare la pace senza cedere a chi, come Putin, vuole ...

