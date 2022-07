Francesco Pio D’Augelli: il ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate a San Severo (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Pio D’Augelli, 17 anni, è morto in ospedale dopo essere stato colpito da una coltellata per strada a San Severo in provincia di Foggia. Tutto è accaduto alle 21,30 di lunedì 18 luglio in via Lucera. Qualcuno ha colpito il ragazzo in strada. Lui è riuscito a percorrere alcune decine di metri fino ad accasciarsi in via Ferrini. Lì, mentre sanguinava dal fianco sinistro, è stato raggiunto dai familiari. Poi un’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia, dove è deceduto. Al pronto soccorso dell’ospedale della cittadina pugliese ci sono stati disordini dopo il ricovero del ragazzo, che ha attirato molti componenti della sua famiglia e del suo giro di amicizie. su Open Leggi anche: Napoli, parla il ragazzo che ha ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022)Pio, 17, è morto in ospedale dopo essere stato colpito da una coltellata per strada a Sanin provincia di Foggia. Tutto è accaduto alle 21,30 di lunedì 18 luglio in via Lucera. Qualcuno ha colpito ilin strada. Lui è riuscito a percorrere alcune decine di metri fino ad accasciarsi in via Ferrini. Lì, mentre sanguinava dal fianco sinistro, è stato raggiunto dai familiari. Poi un’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia, dove è deceduto. Al pronto soccorso dell’ospedale della cittadina pugliese ci sono stati disordini dopo il ricovero del, che ha attirato molti componenti della sua famiglia e del suo giro di amicizie. su Open Leggi anche: Napoli, parla ilche ha ...

