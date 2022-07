Foggia, giovane di 17 anni ucciso a coltellate a San Severo - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Polizia San Severo (Foggia), 19 luglio 2022 - Si chiamava Francesco Pio D'Augelli il diciassettenne ucciso a coltellate a San Severo , nel Foggiano. L'omicidio è avvenuto nei pressi della casa della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Polizia San), 19 luglio 2022 - Si chiamava Francesco Pio D'Augelli il diciassettennea San, nelno. L'omicidio è avvenuto nei pressi della casa della ...

Pubblicità

DocRiserva : @CucchiRiccardo Quando ero più giovane 25 anni fa, appena trasferito a Modena con la macchina targata Foggia sa qua… - MicheleSpina20 : RT @Animal_Genocide: #puglia: Galline legate e gettate vive nel cassonetto: salvate da un giovane Erano state legate e abbandonate in un c… - MarcelloAtanas : RT @Animal_Genocide: #puglia: Galline legate e gettate vive nel cassonetto: salvate da un giovane Erano state legate e abbandonate in un c… - SanSeveroNews : Si è laureato ieri, mercoledì 13 luglio, il giovane sanseverese Antonio GIORDANO in Medicina e Chirurgia presso l'U… - redbus2012 : RT @Animal_Genocide: #puglia: Galline legate e gettate vive nel cassonetto: salvate da un giovane Erano state legate e abbandonate in un c… -