Fiumicino, il 22 luglio i Sud Sound System in concerto (Di martedì 19 luglio 2022) Fiumicino – "Si terrà il prossimo venerdì 22 luglio, a partire dalla ore 18.00, presso la spiaggia libera di Fiumicino, il concerto evento gratuito dei Sud Sound System, la band originaria del Salento, famosa per la sua musica raggamuffin e dancehall reggae". Lo dichiara l'Assessore alle Politiche Giovanili, Paolo Calicchio. "L'evento organizzato dall'Associazione locale Rockin Lover Ets, in collaborazione con Cabiria record – prosegue Calicchio -, è un forte segnale di ripartenza per il settore della musica e dello spettacolo che è stato tra quelli che più di tutti hanno subito le conseguenze dello stop forzato durante la fase più acuta della pandemia". "Un segnale anche per i giovani del nostro territorio che fanno musica e che la vivono come un modo di fare comunità".

