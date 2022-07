Estrazioni del Lotto di luglio 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 16 luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 18 51 4 38 19 Cagliari: 19 71 56 37 61 Firenze: 54 71 49 66 45 Genova: 76 90 75 38 59 Milano: 85 29 20 89 83 Napoli: 17 18 89 77 19 Palermo: 32 4 45 25 3 Roma: 61 89 27 22 85 Torino: 88 43 17 77 54 Venezia: 40 82 80 35 41 Nazionale: 4 70 50 3 85 Estrazioni del Lotto di Giovedì 14 luglio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 6 42 1 64 3 Cagliari: 24 47 85 51 13 Firenze: 57 75 56 22 66 Genova: 25 81 20 71 17 Milano: 61 12 13 66 40 Napoli: 76 87 37 57 20 Palermo: 86 49 52 64 65 Roma: 76 31 84 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 luglio 2022)deldi Sabato 16Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 18 51 4 38 19 Cagliari: 19 71 56 37 61 Firenze: 54 71 49 66 45 Genova: 76 90 75 38 59 Milano: 85 29 20 89 83 Napoli: 17 18 89 77 19 Palermo: 32 4 45 25 3 Roma: 61 89 27 22 85 Torino: 88 43 17 77 54 Venezia: 40 82 80 35 41 Nazionale: 4 70 50 3 85deldi Giovedì 14Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 6 42 1 64 3 Cagliari: 24 47 85 51 13 Firenze: 57 75 56 22 66 Genova: 25 81 20 71 17 Milano: 61 12 13 66 40 Napoli: 76 87 37 57 20 Palermo: 86 49 52 64 65 Roma: 76 31 84 ...

Pubblicità

RickyTR74 : @MarinaMa2203 @Fiorellissimo @apri_la_mente Le farei notare, tanto per dirne una, che il caro bollette oggi sarebbe… - infoitinterno : Italia e Algeria rafforzano il patto del gas. Per Eni nuove estrazioni in Nord Africa (La Repubblica) - EEstrazioni : #10eLOTTO5Minuti: #10eLOTTO ogni 5 MINUTI estrazioni del 19/07/2022 i... - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di lunedì 18 luglio… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione VinciCasa lunedì 18 luglio 2022 in diretta online, ultima estrazione di oggi del… -