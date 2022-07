Di Battista, l'ora della rivincita su M5s: 'Entrare nel governo Draghi è stato un suicidio, l'avevo detto' (Di martedì 19 luglio 2022) Lui ora vede la possibilità di riEntrare in pista con un progetto movimentista, chissà se legato anche a persone come De Magistris o altri pezzi della sinistra radicale o chissà cosa. "Entrare nel ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022) Lui ora vede la possibilità di riin pista con un progetto movimentista, chissà se legato anche a persone come De Magistris o altri pezzisinistra radicale o chissà cosa. "nel ...

Pubblicità

Agricolturabio1 : RT @granmartello: Così come bruciano ai Cinesi mancate acquisizioni di aziende italiane strategiche per tecnologia, bloccate sempre da Mari… - AntonioSassone7 : RT @granmartello: Così come bruciano ai Cinesi mancate acquisizioni di aziende italiane strategiche per tecnologia, bloccate sempre da Mari… - gbrauzzi : Ha perfettamente ragione. Prima c’era Palazzo Chigi dietro. Ora ci sono solo Bettini e Casalino, Toninelli ed il f… - Virginiavivi24 : RT @granmartello: Così come bruciano ai Cinesi mancate acquisizioni di aziende italiane strategiche per tecnologia, bloccate sempre da Mari… - LaLestofante : RT @granmartello: Così come bruciano ai Cinesi mancate acquisizioni di aziende italiane strategiche per tecnologia, bloccate sempre da Mari… -