Crisi di governo | Malpezzi Pd | ' Noi siamo convintamente con Draghi | la Lega?'

il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - CISLFoggia : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra al Tg3: “#Crisi di #Governo sbagliata. Il Paese ha necessità di stabilità e di governabilità. Bisogna salva… - AryannaAryel : RT @ImolaOggi: L'alta finanza speculativa interferisce nella politica italiana. Crisi governo Draghi, agenzia di rating Fitch contro le ele… -

Ore 09:30 - Salvini sui social: "Come vi augurate che finisca ladi". Centinaia di commenti: "Subito elezioni" "Verificato Ore 7.15, nottata di lavoro, riflessioni e progetti in vista ......è una, dobbiamo occuparci dell'agenda sociale. Noi lavoriamo per questo. La Lega, alleata con chi si oppone a Draghi, è ambigua e, invece, dovrebbe parlare chiaro: sostiene ancora il...Se si andasse subito a elezioni i sondaggi danno il centrodestra come grande favorito e il primo partito sarebbe Fratelli d'Italia: ecco i possibili nomi di un governo Meloni.Il segretario del Pd Enrico Letta è stato avvistato dal 'Foglio' prima delle 10 fuori da palazzo Chigi dopo aver incontrato il premier Mario Draghi. Al ...