Carolina Marconi, il tumore e la battaglia per adottare un figlio. “Mi hanno detto: non sei idonea” (Di martedì 19 luglio 2022) Il momento più bello: quello di una gravidanza. Il momento più brutto: quello della diagnosi di un tumore. Nella vita di Carolina Marconi, attrice e showgirl, ex Grande Fratello, questi due momenti sono coincisi, e da questo viaggio doloroso, intriso però di vicinanza e amore, di famiglia, di forza di volontà e di speranza, è nato il libro che è un inno alla vita “Sempre con il sorriso. La storia della mia battaglia più difficile” (Piemme edizioni). Nelle cui pagine accompagna passo dopo passo il lettore in questi momenti difficili che ha affrontato avendo sempre al suo fianco il compagno e il sostegno della sua famiglia, che non l’ha lasciata sola mai neppure un solo istante, a partire dal momento della diagnosi. Carolina Marconi, showgirl e attrice, ha affrontato un ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 19 luglio 2022) Il momento più bello: quello di una gravidanza. Il momento più brutto: quello della diagnosi di un. Nella vita di, attrice e showgirl, ex Grande Fratello, questi due momenti sono coincisi, e da questo viaggio doloroso, intriso però di vicinanza e amore, di famiglia, di forza di volontà e di speranza, è nato il libro che è un inno alla vita “Sempre con il sorriso. La storia della miapiù difficile” (Piemme edizioni). Nelle cui pagine accompagna passo dopo passo il lettore in questi momenti difficili che ha affrontato avendo sempre al suo fianco il compagno e il sostegno della sua famiglia, che non l’ha lasciata sola mai neppure un solo istante, a partire dal momento della diagnosi., showgirl e attrice, ha affrontato un ...

Pubblicità

Luce_news : Carolina Marconi, il tumore e la battaglia per adottare un figlio. “Mi hanno detto: non sei idonea” - news_ravenna : Carolina Marconi, il tumore e la battaglia per adottare un figlio. “Mi hanno detto: non sei idonea” - zioale_ : Questi, salvo colpi di scena, i sei concorrenti annunciati tramite gli indizi di Signorini. A loro dovrebbero aggiu… - zazoomblog : Importante riconoscimento per Carolina Marconi: “Sono onorata…” – FOTO - #Importante #riconoscimento #Carolina - ConventoLonato : A -