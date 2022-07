Caldo record a Parigi, oltre 40 gradi: è la terza volta nella storia (Di martedì 19 luglio 2022) Parigi, 19 lug. (Adnkronos) - La temperatura a Parigi ha raggiunto oggi i 40,5 gradi, superando la soglia dei 40 per la terza volta nella storia. Il record di calore è stato registrato dalla più vecchia stazione meteo di Francia, Paris Montsouris. Prima d'ora solo una volta era stato peggio, nel 2019, quando si erano registrati 42,6 gradi. Alle 15 di oggi e per la terza volta dal 1872 la stazione meteo del 14mo arrondissement ha superato la linea dei 40, mentre alle 16 la temperatura aveva raggiunto i 40,5. E dopo il Caldo record seguiranno i temporali: l'allarme riguarda soprattutto la notte di oggi e la giornata di domani, quando la temperatura ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022), 19 lug. (Adnkronos) - La temperatura aha raggiunto oggi i 40,5, superando la soglia dei 40 per la. Ildi calore è stato registrato dalla più vecchia stazione meteo di Francia, Paris Montsouris. Prima d'ora solo unaera stato peggio, nel 2019, quando si erano registrati 42,6. Alle 15 di oggi e per ladal 1872 la stazione meteo del 14mo arrondissement ha superato la linea dei 40, mentre alle 16 la temperatura aveva raggiunto i 40,5. E dopo ilseguiranno i temporali: l'allarme riguarda soprattutto la notte di oggi e la giornata di domani, quando la temperatura ...

