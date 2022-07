Calcio Napoli, alla ricerca di un vice-Osimhen: si tratta per Simeone del Verona (Di martedì 19 luglio 2022) Calcio Napoli interessato all’attaccante argentino Giovanni Simeone: il “Cholito” è il nome più caldo per sostituire Petagna (vicino al Monza). Oltre alla difesa (dove dopo l’arrivo di Ostigard si attende l’esito per la trattativa riguardante il sudcoreano Kim), il Calcio Napoli è al lavoro per acquistare anche un nuovo vice Osimhen. “Sky Sport” fa sapere che Leggi su 2anews (Di martedì 19 luglio 2022)interessato all’attaccante argentino Giovanni: il “Cholito” è il nome più caldo per sostituire Petagna (vicino al Monza). Oltredifesa (dove dopo l’arrivo di Ostigard si attende l’esito per lativa riguardante il sudcoreano Kim), ilè al lavoro per acquistare anche un nuovo. “Sky Sport” fa sapere che

