Auto in Campania, non si attenua la crisi: a Benevento il crollo è totale (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl segno meno continua ad essere protagonista del mercato Automobilistico in Campania. A giugno, infatti, sia il nuovo che l’usato hanno chiuso in netta flessione, rispettivamente del 10,3 e del 22,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2021. Secondo l’ultimo bollettino statistico dell’ACI – Auto Trend – nella nostra regione sono state iscritte nel Pubblico registro Automobilistico (PRA) 5.281 nuove vetture (-10,3%). Ad eccezione di Salerno, che è l’unica provincia campana ad aver registrato una crescita (+7,1%) del nuovo, tutte le altre chiudono in negativo, con Benevento che si distingue per la contrazione più consistente (-36,7%). A Napoli, sono state 2.898 le nuove Auto iscritte, a giugno, per la prima volta al PRA, ovvero il 14% in meno rispetto allo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl segno meno continua ad essere protagonista del mercatomobilistico in. A giugno, infatti, sia il nuovo che l’usato hanno chiuso in netta flessione, rispettivamente del 10,3 e del 22,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2021. Secondo l’ultimo bollettino statistico dell’ACI –Trend – nella nostra regione sono state iscritte nel Pubblico registromobilistico (PRA) 5.281 nuove vetture (-10,3%). Ad eccezione di Salerno, che è l’unica provincia campana ad aver registrato una crescita (+7,1%) del nuovo, tutte le altre chiudono in negativo, conche si distingue per la contrazione più consistente (-36,7%). A Napoli, sono state 2.898 le nuoveiscritte, a giugno, per la prima volta al PRA, ovvero il 14% in meno rispetto allo ...

Pubblicità

TV7Benevento : Auto. In Campania, non si attenua la crisi del mercato. - - ANSACampania : Auto in fiamme nel traffico, intervengono i vigili del fuoco - ottopagine : Sanza, tra i primi Comuni in Campania a dotarsi di un'auto elettrica #Sanza - occhio_notizie : Scontro tra due auto all'altezza dell'#Agripaestum, tre feriti: paura in #Campania | - SorryNs : RT @Animal_Genocide: #campania: Pastore Tedesco abbandonato in strada insegue l'auto: la scena filmata con uno smartphone. L’agghiacciante… -