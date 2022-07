Arte | su un Modigliani tre schizzi nascosti | si studia ‘Nudo con cappello’

(Di martedì 19 luglio 2022) I curatori del Museo Hecht dell’Università di Haifa hanno scoperto trefinora sconosciuti di Amedeo, analizzando ai raggi X il suo dipintocon cappello‘ realizzato nel 1908. Il quadro aveva già destato un interesse particolare perché sui due lati della tela compaiono due ritratti tracciati in direzioni opposte. Nel 2010 erano stati notati gli occhi di quella che sembrava essere una terza figura. Essa è stata sottoposta adesso ad una analisi più approfondita. Secondo quanto ha riferito alla stampa la curatrice Ina Berkowits, mediante una radiografia – organizzata in vista di una mostra che si aprirà in autunno a Filadelfia – è apparso così lo schizzo di una donna con occhi azzurri e con un cappello di tinta arancione. Inoltre, del tutto invisibili finora ad occhio nudo, sono comparsi gli...

