(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo la festa del Santo Patrono, Sant’Antonio da Padova, vissuta al centro del paese, e dopo quella di Santo Stefano vissuta in una delle contrade della nostra Comunità Parrocchiale, entrambe con grandi emozioni e partecipazione di fedeli, è arrivato il momento di vivere isolenni in onorediche si venera da oltre 100 annicontradadi”. Così don Antonio Fragnito, Amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Bosco dia pochi giorni dall’inizio della festaVergine diin programma l’ultimo weekend di luglio ed organizzata dall’associazione socio-culturale ‘Il Sogno’. “Da giovedì 21 luglio – continua don ...

...di Vitulano questa sera si potranno verificare irregolarità nell'erogazione idrica sia fenomeni di bassa pressione che totale interruzione peril centro urbano dei seguenti Comuni:, ...Alla contrada Pagani dipronto per le quattro giornate di festa dedicate a Maria Santissima di Pagani. Infatti da giovedì 28 luglio a domenica 31 luglio la contrada Pagani disi vestirà a festa con ... A Paupisi tutto pronto per i festeggiamenti alla Madonna di Pagani Nel caso del Primo Raduno di Madonnari a Paupisi si potrà con la formula “adotta un madonnaro ... 2022’ ed un Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada che ha tutte le carte in regola per essere ...Comunicato Stampa – Antonio Iesce Mancano meno di due mesi alla 49esima edizione del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello’ in programma a Paupisi dal 26 al 29 agosto 2 ...