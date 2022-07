Ultime Notizie – Crisi governo, Draghi prima alla Camera? Tensione M5S (Di lunedì 18 luglio 2022) Critiche al capogruppo pentastellato Davide Crippa nel corso dell’assemblea congiunta M5S, ripresa dopo le 14. A quanto apprende l’Adnkronos, durante la riunione (che si sta svolgendo in videoconferenza alla presenza del leader Giuseppe Conte) il presidente dei deputati grillini sarebbe stato attaccato, anche se non direttamente, per aver appoggiato la richiesta, avanzata da Iv e Pd durante la conferenza dei capigruppo della Camera, di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di rendere mercoledì le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato come previsto dalla prassi. A Crippa sarebbero stati chiesti chiarimenti in merito alla sua scelta: a pretendere delucidazioni, tra gli altri, la deputata Vittoria Baldino. Il primo ‘non voto’ M5S sul dl Aiuti si è verificato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Critiche al capogruppo pentastellato Davide Crippa nel corso dell’assemblea congiunta M5S, ripresa dopo le 14. A quanto apprende l’Adnkronos, durante la riunione (che si sta svolgendo in videoconferenzapresenza del leader Giuseppe Conte) il presidente dei deputati grillini sarebbe stato attaccato, anche se non direttamente, per aver appoggiato la richiesta, avanzata da Iv e Pd durante la conferenza dei capigruppo della, di chiedere al presidente del Consiglio Mariodi rendere mercoledì le sue comunicazioni inizialmente a Montecitorio e non al Senato come previsto dprassi. A Crippa sarebbero stati chiesti chiarimenti in meritosua scelta: a pretendere delucidazioni, tra gli altri, la deputata Vittoria Baldino. Il primo ‘non voto’ M5S sul dl Aiuti si è verificato ...

