Sport in tv oggi | lunedì 18 luglio | programma ed orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) Loin tv18: ilcompleto e glidigliivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Continuano i Mondiali di atletica leggera a Eugene, ed entrano nel vivo, dopo le giornate di qualificazione, anche quelli di scherma a Il Cairo; infine, in serata, sfida decisiva per la Nazionale femminile di calcio per il passaggio del turno. Giornata di riposo, invece, per il Tour de France. Di seguito ilcompleto.Face.