Rkomi a San Leucio, un successo da 3500 spettatori (Di lunedì 18 luglio 2022) Rkomi con il suo ultimo lavoro discografico “Taxi driver” non ha impiegato molto per confermarsi come uno degli artisti musicali più amati del momento. Straordinario successo ed un sold out da 3500 spettatori per l’appuntamento con Rkomi a San Leucio con “Un’Estate da BelvedeRe”. Organizzato dal direttore artistico della fortunata rassegna Massimo Vecchione ed Enzo Leggi su 2anews (Di lunedì 18 luglio 2022)con il suo ultimo lavoro discografico “Taxi driver” non ha impiegato molto per confermarsi come uno degli artisti musicali più amati del momento. Straordinarioed un sold out daper l’appuntamento cona Sancon “Un’Estate da BelvedeRe”. Organizzato dal direttore artistico della fortunata rassegna Massimo Vecchione ed Enzo

Pubblicità

infoitcultura : Sold out da 3500 spettatori per l’appuntamento con Rkomi a San Leucio con “Un’Estate da BelvedeRe” - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Spettacoli Rkomi a San Leucio, sold out e pubblico in delirio - PrimaCommunica2 : #Spettacoli Rkomi a San Leucio, sold out e pubblico in delirio - infoitinterno : San Leucio bloccata dopo il concerto di Rkomi. Sui social: “All’uscita un imbuto, nessuna organizzazione” - giulshurricane : @lwstml91 io ero a san leucio con un gruppo di amici a due passi dal belvedere, sono voluti andare in una piazza e… -