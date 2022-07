Riconoscete questa bimba? Oggi | a quasi 60 anni | è una delle donne più belle d’Italia

Leggi su topicnews

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’avete riconosciuta? Noi intanto ce la godiamo così, ancor più bella rispetto ad alcuni decenni fa Di solito vi proponiamo foto di bambine, poi diventate famose.volta, però, il nostro gioco degli indovinelli è più semplice. Le foto che vi proponiamo la ritraggono giovane, ma già con i tratti somatici riconoscibili. Avete già indovinato? Sabrina Ferilli (foto web)Pensiamo proprio di sì. Del resto, si tratta di unapiù desiderate della televisione e del cinema italiano. Fortunatamente esistono i social, dove possiamo ammirarla più spesso, non solo al lavoro, ma anche in scene di vita reale. E partiamo proprio dalla sua vita privata e sentimentale. E’ noto che sia stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005. Dal 2011 è invece sposata con il manager Flavio Cattaneo. Potreste non aver ...