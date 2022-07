(Di lunedì 18 luglio 2022) Vladimirha promesso che la Russia supererà i "colossali"causati dalle. "Questa è una grande sfida per il nostro Paese", ha detto in un incontro del Consiglio per ...

Vladimirha promesso che la Russia supererà i "colossali" problemi tecnologici causati dalle sanzioni. "Questa è una grande sfida per il nostro Paese", ha detto in un incontro del Consiglio per lo ...alla parata del 9 maggio: "Combattiamo i nazisti come nel '45, ma no alla guerra globale. ... Anche il Ministro Cingolani rimarca:il test d'autunno. Peste suina a Roma zona rossa per ... Putin,supereremo i grossi problemi tecnologici da sanzioni - Ultima Ora Vladimir Putin ha promesso che la Russia supererà i "colossali" problemi tecnologici causati dalle sanzioni. "Questa è una grande sfida per il nostro Paese", ha detto in un incontro del Consiglio per ...