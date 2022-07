On Waves | la piattaforma sul mare nel porto di Cetara palcoscenico di grandi eventi

(Di lunedì 18 luglio 2022) Come le onde del, che bagnano l’arena su tre lati, come le onde radio, che la musica sprigiona. Inaugurata lo scorso 28 giugno, lasulOn, aldi, diventerà il nuovodeidell’estate, nel cuore della Costiera Amalfitana. Unica nel suo genere, per la posizione strategica in grado di esaltare le bellezze dello skyline alle spalle, riflesse nello specchio d’acqua, l’arena e? stata adibita a ospitare un numero di 592 spettatori lungo i suoi 720 metri quadri di lunghezza: un’angolazione perfetta per poter godere delle magnificenze paesaggistiche, mentre si e? assorti negli spettacoli proposti ad ampliare l’offerta turistico-culturale del borgo. A partire da subito, saranno ...

Il Denaro

