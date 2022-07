Napoli | sorpresa e manna per Spalletti | accade tutto all’improvviso

Leggi su serieanews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ilfa unaai suoi tifosi, succedea Dimaro in conferenza stampa:ora può essere felice. Ilè intervenuto quest’oggi in conferenza stampa a Dimaro, ma non è stata una conferenza qualsiasi. Ac’è stata, infatti, una presentazione che ha spiazzato tutti ma che, al tempo stesso, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.