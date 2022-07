Maxi-blitz antidroga in Valle Caudina: 44enne lascia il carcere e va ai domiciliari (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GIP del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo la tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha rimesso in libertà Maurizio Arena, di Montesarchio, di anni 44, concedendogli gli arresti domiciliari. Come si ricorderà, l’Arena fu coinvolto nel Maxi-blitz del 28 marzo scorso che portò all’ esecuzione di 11 misure cautelari. Maurizio Arena, personaggio già noto alle cronache, che vanta numeri precedenti specifici, insieme al fratello Gaetano era considerato a capo del gruppo che gestiva il traffico di droga in Valle Caudina. Gli arresti erano fondati su intercettazioni telefoniche ed ambientali e su dichiarazioni di vari acquirenti di sostanza stupefacente, oltre che su appostamenti dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GIP del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, accogliendo la tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha rimesso in libertà Maurizio Arena, di Montesarchio, di anni 44, concedendogli gli arresti. Come si ricorderà, l’Arena fu coinvolto neldel 28 marzo scorso che portò all’ esecuzione di 11 misure cautelari. Maurizio Arena, personaggio già noto alle cronache, che vanta numeri precedenti specifici, insieme al fratello Gaetano era considerato a capo del gruppo che gestiva il traffico di droga in. Gli arresti erano fondati su intercettazioni telefoniche ed ambientali e su dichiarazioni di vari acquirenti di sostanza stupefacente, oltre che su appostamenti dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

