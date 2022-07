Madre fa ingerire detersivi al figlio | poi tenta il suicidio

Pubblicità

corrmezzogiorno : #Bari Madre fa ingerire detersivi al figlio di 6 anni prima di suicidarsi: salvati in... -

Una 41enne avrebbe fattoun mix di detersivi al figlio di sei anni, per poi lanciarsi nel vuoto dal terzo piano dell'abitazione dove viveva a Francavilla Fontana (Brindisi).e figlio ora sono ricoverati all'...... il padre Fabio Bertuletti, 37 anni, ingegnere originario di Torre Boldone (Bergamo), e la... L'educatrice perde le staffe e costringe la bimba auna bottiglia di Destop, la soda caustica ...A Francavilla Fontana i passanti hanno assistito al volo dal terzo piano e chiamato i soccorsi. Il piccolo aveva la bocca ustionata. Madre e figlio sono ora ricoverati in ospedale ...Prima ha fatto ingerire al figlio di sei anni un mix di detersivi, poi si è lanciata nel vuoto dal terzo piano della sua casa a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Madre e figlio sono ora r ...