LIVE – Scherma, lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: sciabola maschile in DIRETTA (Di lunedì 18 luglio 2022) La DIRETTA testuale degli assalti finali della sciabola maschile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma. Si inizia a fare sul serio in Egitto: prime medaglie in palio nella rassegna iridata e l’Italia scende in pedana con gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo, Pietro Torre. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 italiane di lunedì 18 luglio, con semifinali e finali previste alle ore 18.20 e 19.15 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI GIORNATA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Latestuale degli assalti finali dellaaide Ildi. Si inizia a fare sul serio in Egitto: prime medaglie in palio nella rassegna iridata e l’Italia scende in pedana con gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo, Pietro Torre. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 italiane di18, con semifinali e finali previste alle ore 18.20 e 19.15 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI GIORNATA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Scherma lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: spada femminile in DIRETTA - #Scherma #lunedì #luglio… - infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tutte le azzurre della spada al secondo turno. Comincia il torneo della sci… - infoitsport : LIVE – Scherma, lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: spada femminile in DIRETTA - infoitsport : LIVE – Scherma, lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022: sciabola maschile in DIRETTA - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: tutte le azzurre della spada al secondo turno. Comincia il torneo della sciabola mas… -